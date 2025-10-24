október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

43 perce

A térségben a Duna vízállása mérsékelt emelkedést mutatott

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna a térségben továbbra is nyugodt marad, a vízszint több helyen alacsony, és csak lassú emelkedést mutat.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben alacsony szinten maradt, csak enyhe emelkedést mutatott, lényeges változás nem történt. A mérési adatokat a hydroinfo.hu legfrissebb jelentése tartalmazza.

vízállás
A legutóbbi mérések szerint a Duna vízállása Ercsinél, Adonynál, Dunaújvárosnál és Dunaföldvár környékén lassú növekedést mutat.

A Duna vízállása a térségben

Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg -36 centiméteren áll, ami az elmúlt 24 órában 6 centiméteres emelkedést jelentett. Adonynál a folyó szintje -18 centiméterre csökkent, de ez még mindig 1 centiméterrel magasabb az előző napi mérésnél. Dunaújváros térségében -38 centimétert regisztráltak, ami 5 centiméterrel haladja meg a korábbi értéket. Dunaföldvárnál a vízszint -158 centiméteren áll, és az elmúlt nap során 4 centiméterrel emelkedett.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu