Vízszint

32 perce

Egyedül Adonyban nincs mínuszos vízszint

víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A folyó vízszintje folyamatosan változik, a legfrissebb mérések szerint most is kisebb elmozdulások figyelhetők meg. Mutatjuk a vízállás-adatokat.

Duol.hu

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán enyhe csökkenést mutatott, és továbbra is alacsony maradt. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállási adatok több térségben is a vízszint csökkenését mutatják.

A mérések szerint a vízállás fokozatosan csökken

Ercsinél a vízmérce –19 centimétert mutatott, ami 5 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében 1 centiméteres vízállást mértek, ez szintén sükkenést jelent a tegnapi értékhez képest, számszakilag 5 cm a különbség. A víz hőmérsékletéről itt sincs információ.

Dunaújvárosban –21 centimétert rögzítettek, ami szintén 3 centiméteres csökkenést mutat. A víz hőfokát nem közölték.

Dunaföldvárnál –137 centiméter volt a vízszint, ami 6 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A vízhőmérsékletre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

