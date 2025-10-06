32 perce
Egyedül Adonyban nincs mínuszos vízszint
A folyó vízszintje folyamatosan változik, a legfrissebb mérések szerint most is kisebb elmozdulások figyelhetők meg. Mutatjuk a vízállás-adatokat.
A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán enyhe csökkenést mutatott, és továbbra is alacsony maradt. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.
A mérések szerint a vízállás fokozatosan csökken
Ercsinél a vízmérce –19 centimétert mutatott, ami 5 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.
Adony térségében 1 centiméteres vízállást mértek, ez szintén sükkenést jelent a tegnapi értékhez képest, számszakilag 5 cm a különbség. A víz hőmérsékletéről itt sincs információ.
Dunaújvárosban –21 centimétert rögzítettek, ami szintén 3 centiméteres csökkenést mutat. A víz hőfokát nem közölték.
Dunaföldvárnál –137 centiméter volt a vízszint, ami 6 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A vízhőmérsékletre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.
Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?
A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.
A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.