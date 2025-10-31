Lassan emelkedik a Duna vízszintje

Térségünkben a Duna vízállása az elmúlt napban kisebb emelkedést mutatott – derül ki a hydroinfo.hu legfrissebb adataiból.

A Duna menti térségben továbbra is alacsony a vízállás, de több mérőállomáson kisebb emelkedést figyeltek meg.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

Ercsinél jelenleg 43 centiméter a vízállás, ami az előző naphoz képest 15 centiméteres emelkedést jelent. Adonynál 58 centimétert mértek, ez 14 centiméterrel magasabb az egy nappal korábbinál.

Dunaújváros térségében 32 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami 16 centiméterrel nőtt. Dunaföldvárnál –87 centiméteres értéket mértek, ez egy nap alatt 15 centiméterrel változott.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.