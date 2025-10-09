Több helyen is nőtt a Duna vízállása a térségben

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során több helyen emelkedett, de továbbra is alacsony szinten marad. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A legújabb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros, Dunaföldvár és Paks térségében is emelkedett az elmúlt naphoz képest.

Az adatok szerint a Duna vízszintje emelkedő tendenciát mutat a térségben

Ercsinél a vízmérce 15 centimétert mutatott, ami 46 centiméterrel magasabb az előző napi szintnél. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében 27 centiméteres vízállást mértek, ez 38 centiméteres emelkedést jelent tegnaphoz képest. A víz hőmérsékletéről itt sem közöltek információt.

Dunaújvárosban –4 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami 30 centiméterrel haladja meg a tegnapi értéket. A víz hőfokáról nem érkezett adat.

Dunaföldvárnál a vízállás –129 centiméter, ami 23 centiméteres növekedést jelent az előző naphoz viszonyítva. A víz hőmérsékletét nem mérték.

Pakson továbbra is alacsony a Duna vízszintje: a mai mérés –25 centimétert mutat, ami 12 centiméterrel magasabb a tegnapi értéknél. A víz hőmérsékletéről itt sem áll rendelkezésre adat.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.