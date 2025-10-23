október 23., csütörtök

Enyhén emelkedett a Duna vízállása a térségben

A Duna a térségben továbbra is nyugodt, a vízszint több helyen alacsony, csak enyhén emelkedik.

Duol.hu

A térség Duna-szakaszán az elmúlt 24 órában a vízállás alacsony maradt, enyhén emelkedett, jelentős változás azonban nem történt. A mérőadatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A legutóbbi mérések szerint a Duna vízállása Ercsinél, Adonynál, Dunaújvárosnál és Dunaföldvár környékén lassú emelkedést mutat.

A Duna aktuális vízállása a térségben

Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg -42 centiméteren áll, ami az elmúlt 24 órában 2 centiméteres emelkedést jelent. Adonynál a folyó szintje -19 centiméterre csökkent, azonban ez még így is 3 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban. Dunaújváros térségében -42 centimétert mértek, ami 3 centiméterrel haladja meg a korábbi értéket. Dunaföldvárnál a Duna -162 centiméteren áll, itt a vízszint az elmúlt nap során 1 centiméterrel nőtt.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

