58 perce

Ingadozó vízállás a Dunán

A folyó vízszintje nap mint nap változik, most is kisebb ingadozásokat mutat. Nézzük, mit mértek a legfrissebb adatok szerint.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb, de folyamatos csökkenést mutat. A folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. A mérések a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is csökkenés volt tapasztalható.

Az értékek a vízállás lassú csökkenését jelzik

Ercsi térségében a vízmérce -5 centimétert mutatott, ami -9 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél. A víz hőmérsékletéről nem érkezett adat.

Adonynál 15 centiméteres vízszintet jegyeztek fel, ez -8 centiméteres csökkenést jelent tegnaphoz képest. A hőmérsékleti adat itt sem áll rendelkezésre.

Dunaújvárosnál -8 centiméter volt a regisztrált vízállás, ami szintén -8 centiméteres apadást mutat az előző naphoz viszonyítva. A folyó hőmérsékletéről nincs információ.

Dunaföldváron a mérőállomás -122 centiméteres vízállást rögzített, ami -8 centiméterrel kevesebb, mint egy nappal korábban. A víz hőmérsékletére vonatkozó adat nem elérhető.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

