A környék településein is tovább csökken a vízszint

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során kismértékben csökkent, és továbbra is alacsony marad. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállási adatok több térségben is a vízszint csökkenését mutatják.

Az adatok szerint a vízállás tartós csökkenő tendenciát mutat

Ercsinél a vízmérce –32 centimétert mutatott, ami 4 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szintnél. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében a vízállás –12 centiméter, ami 5 centiméteres csökkenést jelent az előző naphoz képest. A víz hőmérsékletéről itt sincs információ.

Dunaújvárosban –35 centiméteres vízállást mértek, ami 7 centiméterrel kevesebb a tegnapi értéknél. A víz hőfokát nem közölték.

Dunaföldvárnál a vízszint –152 centiméter, ami 8 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez viszonyítva. A vízhőmérsékletről nem érkezett adat.

Pakson is tovább csökkent a Duna vízszintje: a mai mérés szerint –36 centiméter, ami 7 centiméteres apadást jelent a tegnapihoz képest. A víz hőmérsékletéről itt sem közöltek adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.