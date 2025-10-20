október 20., hétfő

A Duna vízállása továbbra is alacsony

A Duna a térségben továbbra is csendes marad. A vízszint több helyen alacsony, és csak kis mértékben változott.

A térség Duna-szakaszán az elmúlt 24 órában továbbra is alacsony a vízállás, enyhén apadó tendenciával, jelentős eltérés nélkül. A legújabb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár környékén enyhén csökkenő tendenciát mutat.

Alacsony a Duna vízállása

Ercsinél a vízszint -25 centimétert mutatott, ami az elmúlt 24 órában 13 centiméteres csökkenést jelentett. Adonynál a vízszint -2 centiméterre süllyedt, ami 10 centiméterrel mérséklődött az elmúlt nap során. Dunaújvárosnál a vízállás -24 centimétert ért el, ami 8 centiméteres apadást jelez. Dunaföldvárnál a vízszint -140 centiméter, és itt is hasonló mértékű, 7 centiméteres csökkenés történt.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

