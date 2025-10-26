október 26., vasárnap

Folyó

2 órája

Továbbra is alacsony a Duna vízállása térségünkben

A Duna mentén ismét változékony arcát mutatja a folyó. A legfrissebb adatok szerint a vízállás több helyen is jelentősen módosult az elmúlt 24 órában.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása  térségünkben továbbra is alacsony maradt: Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár mérőállomásain is negatív értékeket és jelentős napi ingadozást rögzítettek. A legfrissebb mérési adatokat a hydroinfo.hu közölte.

vízállás
A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár térségében enyhe emelkedést mutat.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízállása a térség több pontján is jóval a megszokott szint alatt van. Ercsinél jelenleg –10 centimétert mértek, ami egy nap alatt 23 centiméteres változást jelent. Adonynál 8 centiméter a vízállás, itt 20 centit mozdult a vízszint 24 óra alatt.

Dunaújvárosnál is folytatódik az apadás: a mérőállomás adatai szerint –20 centiméter a vízszint, ami 16 centiméterrel tér el az előző napi értéktől. Dunaföldvárnál –143 centiméteres vízállást regisztráltak, a változás itt 13 centiméter volt egy nap alatt.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik állomásnál sem érkezett friss adat, de az elmúlt napok hűvösebb időjárása alapján a szakemberek további lehűlésre számítanak.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

