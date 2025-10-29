A Duna vízállása nem mutatott elmozdulást

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása térségünkben továbbra is alacsony szinten maradt. A legfrissebb mérési adatokat a hydroinfo.hu közölte.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Dunaújvárosban nem változott, míg Ercsi, Adony és Dunaföldvár térségében minimális napi ingadozást regisztráltak.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízszintje több helyen is jelentősen elmarad a megszokott szinttől. Ercsinél jelenleg 17 centimétert mértek, ami az előző naphoz képest 1 centiméteres csökkenést jelent. Adonynál 34 centiméter a vízállás, ahol szintén 1 centiméterrel mérséklődött a vízszint az elmúlt 24 órában.

Dunaújvárosnál a vízszint 10 centiméter, itt nem tapasztaltak változást. Dunaföldvárnál a mérések szerint –108 centiméteres vízállást regisztráltak, ami egy nap alatt 1 centiméteres eltérést mutat.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot, azonban az elmúlt napok hűvösebb időjárása miatt a szakértők további hőmérséklet-csökkenésre számítanak.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.