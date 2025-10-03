október 3., péntek

Folyó

1 órája

A Duna vízállása továbbra is alacsony

A folyó vízállása folyamatosan alakul, a legutóbbi mérések szerint most is enyhe változások tapasztalhatók.

Duol.hu

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során enyhén csökkent, a szint továbbra is alacsony. A mérések a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is csökkenés volt tapasztalható.

Az adatok a vízállás fokozatos csökkenésére utalnak

Ercsinél a vízmérce -15 centimétert jelzett, ami -9 centiméterrel alacsonyabb az előző napi szintnél. A víz hőmérsékletéről itt nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében 5 centiméteres vízállást mértek, ez -10 centiméteres csökkenést jelent a tegnapi értékhez képest. A víz hőmérsékletéről nincs adat.

Dunaújvárosban -16 centimétert mutatott a vízmérce, ami -7 centiméteres apadást takar egy nap alatt. A víz hőfokáról nem érkezett adat.

Dunaföldvárnál a mérő -131 centiméteres vízszintet rögzített, ez -8 centiméterrel kevesebb, mint előző nap. A vízhőmérséklet itt sem ismert.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

