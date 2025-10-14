Színes virágözön Dunaújvárosban – A város legszebbjeit díjazták

Már 26. alkalommal hívta életre az önkormányzat a „Virágos Dunaújvárosért” versenyt, amelyben nemcsak a profik, hanem a lelkes amatőr kertészek is megmutathatták, mennyire szeretik és ápolják környezetüket. A Városházán tartott díjátadón Mezei Zsolt alpolgármester és az önkormányzati képviselők köszöntötték a résztvevőket, akik apró, gondosan nevelt kertjeikkel és virágosládáikkal hozzájárulnak a város szépségéhez - adta hírül az önkormányzat hivatalos honlapja.

A „Virágos Dunaújvárosért” versenyen 50 pályázó nyolc kategóriában mutatta be virágosításait, díjazva a legszebb kerteket, erkélyeket és intézményudvarokat.

Forrás: dunaujvaros.hu

A verseny nem csupán a látványról szól: ösztönzi a résztvevők környezettudatos gondolkodását, a biológiai sokféleség növelését, és segít oldani a panelépületek szürkeségét. Idén 50 pályázó összesen 53 nevezéssel vett részt a megmérettetésen, ahol nyolc kategóriában díjazták a legszebb munkákat. Emellett ismét elismerték az „Első Fecskéket” és a jubiláló, évek óta kitartó virágosítókat is.

A zsűri idén is szigorú szempontok alapján értékelte a kerteket, kiemelve, hogy hosszú távon is szépek és gondozottak maradjanak. Minden kategóriában díjazták az első három helyezettet, további résztvevők különdíjat kaptak.

Eredmények a „Virágos Dunaújvárosért” versenyen

A „Legszebb virágosított intézményudvar/homlokzat/előkert” kategóriában az Arany János Általános Iskola szerezte meg az első helyet. Különdíjban részesült a Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és az ESZI Dunasori Idősek Otthona.

A „Legszebb családi házas előkert” kategória győztese Vigh-Iványi Piroska lett, míg különdíjat Kós László Jánosné és Csilléryné Kockás Mónika kapott.

Bognár Csilla bizonyult a legjobbnak a „Legszebb lakosság által virágosított ablak/franciaerkély” kategóriában.

A „Legszebb lakosság által virágosított erkély” kategória első helyezettje Varga Sándor lett, különdíjban Kirilla Elvira részesült.

A „Legszebb közterületi lakossági előkert” kategóriában Kozár Tivadarné vitte el az első díjat, míg különdíjat Kóbor Etelka, Fodor Rókusné és Varga Sándorné vehetett át.

A „Legszebb közterületi társasházi előkert” aranyérmese az Írisz Társasház lett. Különdíjat kapott a Munkácsy Mihály utca 1–7. és az Esze Tamás utca 13–13/a Társasház is.

A „Legszebb virágosított üzlet/vállalkozás/szervezet előkert/homlokzat” kategóriában különdíjat érdemelt a Kristály Egészség Stúdió.

A „Legszebb közterületi lakossági virágláda” kategória győztese Markovics Mártonné lett.

Jubiláló virágosítók