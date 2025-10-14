2 órája
Színes virágözön Dunaújvárosban – A város legszebbjeit díjazták
Dunaújváros idén is megtelt színekkel: az utcák, kertek és erkélyek virágba borultak a „Virágos Dunaújvárosért” versenynek köszönhetően.
Már 26. alkalommal hívta életre az önkormányzat a „Virágos Dunaújvárosért” versenyt, amelyben nemcsak a profik, hanem a lelkes amatőr kertészek is megmutathatták, mennyire szeretik és ápolják környezetüket. A Városházán tartott díjátadón Mezei Zsolt alpolgármester és az önkormányzati képviselők köszöntötték a résztvevőket, akik apró, gondosan nevelt kertjeikkel és virágosládáikkal hozzájárulnak a város szépségéhez - adta hírül az önkormányzat hivatalos honlapja.
A verseny nem csupán a látványról szól: ösztönzi a résztvevők környezettudatos gondolkodását, a biológiai sokféleség növelését, és segít oldani a panelépületek szürkeségét. Idén 50 pályázó összesen 53 nevezéssel vett részt a megmérettetésen, ahol nyolc kategóriában díjazták a legszebb munkákat. Emellett ismét elismerték az „Első Fecskéket” és a jubiláló, évek óta kitartó virágosítókat is.
A zsűri idén is szigorú szempontok alapján értékelte a kerteket, kiemelve, hogy hosszú távon is szépek és gondozottak maradjanak. Minden kategóriában díjazták az első három helyezettet, további résztvevők különdíjat kaptak.
Eredmények a „Virágos Dunaújvárosért” versenyen
- A „Legszebb virágosított intézményudvar/homlokzat/előkert” kategóriában az Arany János Általános Iskola szerezte meg az első helyet. Különdíjban részesült a Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és az ESZI Dunasori Idősek Otthona.
- A „Legszebb családi házas előkert” kategória győztese Vigh-Iványi Piroska lett, míg különdíjat Kós László Jánosné és Csilléryné Kockás Mónika kapott.
- Bognár Csilla bizonyult a legjobbnak a „Legszebb lakosság által virágosított ablak/franciaerkély” kategóriában.
- A „Legszebb lakosság által virágosított erkély” kategória első helyezettje Varga Sándor lett, különdíjban Kirilla Elvira részesült.
- A „Legszebb közterületi lakossági előkert” kategóriában Kozár Tivadarné vitte el az első díjat, míg különdíjat Kóbor Etelka, Fodor Rókusné és Varga Sándorné vehetett át.
- A „Legszebb közterületi társasházi előkert” aranyérmese az Írisz Társasház lett. Különdíjat kapott a Munkácsy Mihály utca 1–7. és az Esze Tamás utca 13–13/a Társasház is.
- A „Legszebb virágosított üzlet/vállalkozás/szervezet előkert/homlokzat” kategóriában különdíjat érdemelt a Kristály Egészség Stúdió.
- A „Legszebb közterületi lakossági virágláda” kategória győztese Markovics Mártonné lett.
Jubiláló virágosítók
A város szépségét évről évre gyarapító leghűségesebb pályázók is díjat kaptak.
- A 15. éve folyamatosan részt vevő pályázók között idén a Napraforgó Bölcsőde és Kozár Tivadarné érdemelte ki az elismerést.
- A 10. éve hűséges pályázóknak járó díjat Horváth Andrea, Veszeli Géza és Zsoldos Lászlóné kapták.
- Az 5. éve aktívan pályázók közül Vámos Alfrédné részesült elismerésben.
Új pályázók
Idén hét új résztvevő csatlakozott a versenyhez, akik az „Első Fecskék” kategóriában növény-ajándékot vehettek át: Siba Anikó, Kissné Reng Éva, Nagy Noémi, az Arany János Általános Iskola, a Hétszínvirág Bölcsőde, a József Attila Könyvtár és az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona.