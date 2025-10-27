október 27., hétfő

Biztonságos vezetés

1 órája

Ősszel a téli gumi sem nyújt teljes védelmet – erre kell figyelni az utakon

Címkék#veszély#téli gumi#baleset#hideg#levél#ősz#vezetés#vadveszély

Az ősz beköszöntével nemcsak a természet változik, hanem az utak is új kihívásokat rejtenek a sofőrök számára.

Duol.hu

Bár sokan hiszik, hogy a téli gumi mindenre védelmet nyújt, valójában ez nem teljesen igaz: bizonyos helyzetekben, például veszélyes útviszonyok között, még a legjobb abroncs sem akadályozhatja meg a baleseteket. Az esti és hajnali órákban a hőmérséklet gyakran 7 fok alá süllyedhet. Ilyenkor a nyári gumik használata kifejezetten veszélyes, főleg, ha azok kopottak – írta társlapunk a feol.hu.

veszélyes útviszonyok
Vadveszély és csúszós utak: ősszel a lehulló levelek, nedves aszfalt és fokozott állati mozgás miatt különösen figyelni kell a veszélyes útviszonyokra.
Forrás: Canva

Csúszós utak és vadveszély – veszélyes útviszonyok ősszel

A nedves, faleveles utak könnyen igazi csúszós rémálommá válhatnak: ilyenkor a gumi a levélen tapad meg, nem az aszfalton, ami jelentősen megnöveli a féktávolságot – szinte úgy, mintha jégen fékeznénk. Ráadásul ebben az időszakban a vadon élő állatok párzási időszaka miatt gyakrabban kelnek át az úton, ami hirtelen fékezést tehet szükségessé. A köd és a megnövekedett páratartalom tovább nehezíti a vezetést. Éppen ezért ősszel érdemes ellenőrizni a jármű világítását, különösen a ködlámpákat, és tartalék izzókat tartani az autóban a gyors csere érdekében.

Teljes cikk itt olvasható.

Téli felkészülés: a biztonságos vezetés alapjai

Korábban arról írtunk, hogy a téli gumi használata fontos, a rendőrség pedig hasznos tippeket adott a biztonságos közlekedéshez a hideg hónapokra. Érdemes ellenőrizni az ablaktörlőket és a téli ablakmosó folyadékot, biztosítani a világítás megfelelő működését, valamint jó tapadást nyújtó téli gumikat használni a balesetek elkerülése érdekében.

