Spórolás helyett mérgezés – veszélyes fűtőanyagok, amiket sokan mégis használnak

Egyes veszélyes fűtőanyagok égetése nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Tilos fűteni lakkozott, festett, ragasztott vagy nedves fával, valamint szeméttel, gumival, ronggyal vagy műanyagokkal, például PET-palackkal. Ezek égésekor mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek súlyosan károsítják az egészséget és a környezetet is. Különösen veszélyes a kerékgumi és a rétegelt bútorlap égetése, de még egy sprés flakon is robbanást okozhat, ha valaki óvatlanul a tűzbe dobja – írta társlapunk a baon.hu.

Veszélyes fűtőanyagok, amikkel tilos fűteni: mérgező gázokat és tüzet is okozhatnak. Fontos tanácsok a biztonságos fűtéshez.

Forrás: Canva

Veszélyes fűtőanyagok és rossz szellőzés: halálos páros a fűtési szezonban

A rossz szellőzés tovább fokozza a veszélyt, hiszen a mérgező gázok – köztük a szén-monoxid – gyorsan felhalmozódhatnak a lakásban. A katasztrófavédelem emlékeztet arra is, hogy a kémények rendszeres tisztítása életet menthet. Az ingatlantulajdonosok évente egyszer ingyenesen kérhetik a kéményseprők munkáját, amit nem érdemes elmulasztani.

Teljes cikk itt olvasható.

Fűtsön biztonságosan, mindig legyél éber

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, a fűtési időszak elején két súlyos eset is történt Fejér vármegyében. Pusztaszabolcson kazánrobbanás történt, Seregélyesen pedig egy kazánház gyulladt ki. A fűtési időszakban sok esetben a fűtési rendszer hibája vagy a tüzelő helytelen tárolása vezet tűzhöz, ám figyelmetlenség miatt is megtörténhet a baj.

A hideg közeledtével egyre több család kerül nehéz helyzetbe, sok rászoruló és idős ember számára az életben maradás is múlhat a fűtésen. Számukra nyújt segítséget a szociális tűzifa támogatás, amely településenként eltérő mennyiségben, de minden érintett számára elérhető. A program célja, hogy senkinek se kelljen fűtés nélkül maradnia, és a téli hónapokban is meleg legyen otthonukban.