Út, járda és közvilágítás: újabb fejlesztések indulnak

A támogatásból a település közvilágítása teljesen megújul:

korszerű, energiatakarékos LED égőkre cserélik a meglévő lámpatesteket,

új lámpatestek kerülnek olyan oszlopokra is, ahol eddig nem volt világítás.

Ennek eredményeként a községben megduplázódik a lámpatestek száma, ami jelentősen növeli majd a biztonságot és az ott élők komfortérzetét.

Kosztasz Papalexisz polgármester hozzátette: a közelmúltban a Magyar Falu program támogatásával – 10 millió forintból – út- és járdafelújítás előkészítése is elindult.

Dr. Mészáros Lajos hangsúlyozta, hogy az új közvilágítás és a további fejlesztések közvetlenül járulnak hozzá Beloiannisz élhetőségéhez és biztonságához.