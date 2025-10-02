2 órája
Út, járda és közvilágítás: újabb fejlesztések indulnak
Beloiannisz 26 millió forint támogatást nyert el a Versenyképes Járások program keretében – jelentette be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.
A támogatásból a település közvilágítása teljesen megújul:
- korszerű, energiatakarékos LED égőkre cserélik a meglévő lámpatesteket,
- új lámpatestek kerülnek olyan oszlopokra is, ahol eddig nem volt világítás.
Ennek eredményeként a községben megduplázódik a lámpatestek száma, ami jelentősen növeli majd a biztonságot és az ott élők komfortérzetét.
Kosztasz Papalexisz polgármester hozzátette: a közelmúltban a Magyar Falu program támogatásával – 10 millió forintból – út- és járdafelújítás előkészítése is elindult.
Dr. Mészáros Lajos hangsúlyozta, hogy az új közvilágítás és a további fejlesztések közvetlenül járulnak hozzá Beloiannisz élhetőségéhez és biztonságához.