Dunaújváros

Minden csepp számít – adjon vért, mentsen életet!

2025. október 14-én, kedden 8:00 és 11:00 óra között véradást szerveznek a Dunaújvárosi SZC Rudas iskola épületében (Római körút 47-49.).

Duol.hu

A véradás kiváló alkalom arra, hogy valódi segítséget nyújtson – egyetlen véradással akár három ember életét is megmentheti. Várnak minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú, egészséges felnőttet, aki szívesen segítene másokon. Ha megfelel a feltételeknek, csatlakozzon – legyen Ön is mindennapi hős. Vigye magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját. Egy alkalommal levett, 450 ml vérből háromféle vérkészítmény állítható elő: vörösvérsejt-koncentrátum, vérlemezke-koncentrátum (thrombocyta) és friss fagyasztott plazma – ezek mind életmentőek lehetnek különféle kezelések során. Véradás előtt ajánlott étkezni és sok folyadékot fogyasztani – írta a Dunaújváros és környéke Véradói közösségi oldalán.

Forrás: Canva

Véradás a térségben

Dunaújvárosban és környékén rendszeresen szerveznek véradásokat, hogy a segítségre szorulók időben hozzájuthassanak az életmentő vérkészítményekhez.

 

