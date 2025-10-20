október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

1 órája

Életek múlhatnak rajtunk – szükség van a segítségre!

Címkék#segítség#plazmakészítmény#véradás#Dunaújváros#lakcímkártya

2025. október 21-én, kedden 13:00 és 15:00 óra között véradást szerveznek a Dunaújvárosi Vérellátóban (Vasmű út 15.).

Duol.hu

A véradás Dunaújvárosban kivételes lehetőség arra, hogy valódi támogatást nyújtson – egyetlen alkalommal adott vér akár három ember életét is megmentheti. Szeretettel várnak minden 18 és 65 év közötti, minimum 50 kilogramm testsúlyú, egészséges felnőttet, aki szívesen tenne másokért.
Ha megfelel a feltételeknek, ne habozzon – csatlakozzon, és legyen Ön is hétköznapi hős! Ami fontos, hogy vigye magával magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját. Egy véradás során levett 450 milliliter vérből háromféle készítmény készülhet: vörösvérsejt-, vérlemezke- (thrombocyta) és plazmakészítmény – ezek mind életmentő szerepet tölthetnek be különféle gyógykezelések során. A véradás előtt javasolt könnyű étkezést fogyasztani és bőségesen inni folyadékot – ez segít, hogy a szervezet könnyebben viselje a folyamatot, és gyorsabban regenerálódjon utána.

véradás Dunaújváros
Véradás Dunaújvárosban – adjon vért, támogasson másokat.
Forrás: Canva

Forrás: Dunaújváros és környéke Véradói 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu