Életek múlhatnak rajtunk – szükség van a segítségre!

A véradás Dunaújvárosban kivételes lehetőség arra, hogy valódi támogatást nyújtson – egyetlen alkalommal adott vér akár három ember életét is megmentheti. Szeretettel várnak minden 18 és 65 év közötti, minimum 50 kilogramm testsúlyú, egészséges felnőttet, aki szívesen tenne másokért.

Ha megfelel a feltételeknek, ne habozzon – csatlakozzon, és legyen Ön is hétköznapi hős! Ami fontos, hogy vigye magával magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját. Egy véradás során levett 450 milliliter vérből háromféle készítmény készülhet: vörösvérsejt-, vérlemezke- (thrombocyta) és plazmakészítmény – ezek mind életmentő szerepet tölthetnek be különféle gyógykezelések során. A véradás előtt javasolt könnyű étkezést fogyasztani és bőségesen inni folyadékot – ez segít, hogy a szervezet könnyebben viselje a folyamatot, és gyorsabban regenerálódjon utána.

Véradás Dunaújvárosban – adjon vért, támogasson másokat.

Forrás: Canva

Forrás: Dunaújváros és környéke Véradói