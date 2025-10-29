Véget értek az őszi érettségik, jönnek a szóbelik

Lezárultak az őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli feladatai: a tíz vizsganapon országszerte mintegy 24 390 diák adott számot tudásáról 221 intézményben – közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli feladatlapok és javítási útmutatók már elérhetők az OH honlapján.

A szóbeli érettségi vizsgák november 6. és 10. között zajlanak majd, több mint 14 ezer emelt szintű vizsgával, míg a középszintű szóbelikre november 17–21. között kerül sor.