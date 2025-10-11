A Vasmű Klub épülete a város kulturális örökségének egyik utolsó tanúja. A kérdés már csak az, akad-e olyan befektető, aki nemcsak az ingatlant látja benne, hanem a hely szellemét is megőrizné.

Még olcsóbb lett a Vasmű Klub

A pályázati hirdetményt a felszámoló Honoratior Kft. tette közzé a Cégközlönyben október 9-én, az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül.

A pályázatok október 24. 12:00-tól nyújthatók be, a határidő november 3. 12:00.

Az értékesítés részletei és a teljes dokumentáció az alábbi linken elérhető el

Vasmű Klub: Egy korszak jelképe

A Dunaújváros, Barátság útja 2–1. szám alatt található, 1 101 négyzetméteres, teljesen közművesített, ám műszakilag felújítandó épület a város ipari és kulturális múltjának meghatározó helyszíne. A Vasmű Klub évtizedeken át adott otthont koncerteknek, közösségi rendezvényeknek, színházi esteknek és klubéletnek.

Az ingatlan helyi védettséget élvez, így bármilyen jövőbeli hasznosításnál ennek figyelembevételével kell eljárni.

Folyamatosan csökken az ár

A klub elsőként nettó 85 millió forintért került piacra idén nyáron, majd a második körben 77 millióért kínálták – most pedig további 13 millióval alacsonyabb minimálárral próbálják vevőt találni. A felszámoló közleménye szerint a becsérték nettó 85,4 millió forint, a csökkentett ár a potenciális érdeklődők bevonását szolgálja.

Pályázati feltételek

A pályázathoz nettó 2 762 000 forint ajánlati biztosíték szükséges, amelyet a megadott bankszámlára kell előre befizetni.

A részletfizetés továbbra sem megengedett, a vételár teljes összegét az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell kiegyenlíteni.

A pályázatok elbírálásánál kizárólag a felajánlott vételár számít, a legmagasabb érvényes ajánlat nyer.

Harmadszor a piacon

A felszámoló tájékoztatása szerint ez már a harmadik meghirdetés a Vasmű Klub értékesítésére. A korábbi körök eredménytelenül zárultak, mivel nem érkezett megfelelő ajánlat.

A mostani kiírásban már jelentős engedményt tettek a minimálárban, így a város egyik legszimbolikusabb épülete talán most végre új tulajdonosra találhat.

Tények röviden: