Még olcsóbb lett a Vasmű Klub
A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. „f.a.” negyedik alkalommal hirdette meg a legendás kulturális központot értékesítésre. A minimálár ezúttal nettó 64 millió forintra csökkent – ez a korábbi, 85 milliós becsérték 75 százaléka. Újabb fejezetéhez érkezett a dunaújvárosi Vasmű Klub története.
A Vasmű Klub épülete a város kulturális örökségének egyik utolsó tanúja. A kérdés már csak az, akad-e olyan befektető, aki nemcsak az ingatlant látja benne, hanem a hely szellemét is megőrizné.
A pályázati hirdetményt a felszámoló Honoratior Kft. tette közzé a Cégközlönyben október 9-én, az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül.
A pályázatok október 24. 12:00-tól nyújthatók be, a határidő november 3. 12:00.
Az értékesítés részletei és a teljes dokumentáció az alábbi linken elérhető el
Vasmű Klub: Egy korszak jelképe
A Dunaújváros, Barátság útja 2–1. szám alatt található, 1 101 négyzetméteres, teljesen közművesített, ám műszakilag felújítandó épület a város ipari és kulturális múltjának meghatározó helyszíne. A Vasmű Klub évtizedeken át adott otthont koncerteknek, közösségi rendezvényeknek, színházi esteknek és klubéletnek.
Az ingatlan helyi védettséget élvez, így bármilyen jövőbeli hasznosításnál ennek figyelembevételével kell eljárni.
Folyamatosan csökken az ár
A klub elsőként nettó 85 millió forintért került piacra idén nyáron, majd a második körben 77 millióért kínálták – most pedig további 13 millióval alacsonyabb minimálárral próbálják vevőt találni. A felszámoló közleménye szerint a becsérték nettó 85,4 millió forint, a csökkentett ár a potenciális érdeklődők bevonását szolgálja.
Pályázati feltételek
A pályázathoz nettó 2 762 000 forint ajánlati biztosíték szükséges, amelyet a megadott bankszámlára kell előre befizetni.
A részletfizetés továbbra sem megengedett, a vételár teljes összegét az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell kiegyenlíteni.
A pályázatok elbírálásánál kizárólag a felajánlott vételár számít, a legmagasabb érvényes ajánlat nyer.
Harmadszor a piacon
A felszámoló tájékoztatása szerint ez már a harmadik meghirdetés a Vasmű Klub értékesítésére. A korábbi körök eredménytelenül zárultak, mivel nem érkezett megfelelő ajánlat.
A mostani kiírásban már jelentős engedményt tettek a minimálárban, így a város egyik legszimbolikusabb épülete talán most végre új tulajdonosra találhat.
Tények röviden:
- Ingatlan: Dunaújváros, Barátság útja 2–1., helyrajzi szám: 254/4
- Megnevezés: Kivett kultúrház (Vasmű Klub)
- Terület: 1 101 m²
- Állapot: felújítandó
- Minimálár: nettó 64 050 000 Ft
- Becsérték: nettó 85 400 000 Ft
- Pályázati határidő: 2025. november 3.
- Ajánlati biztosíték: nettó 2 762 000 Ft
- Értékesítő: Honoratior Kft., az ISD Dunaferr Zrt. „f.a.” felszámolója
