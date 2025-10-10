október 10., péntek

Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

Duol.hu

A Fővárosi Törvényszék döntése alapján a felszámoló, a Capital Inkom Kft. megszüntette a júniusban elindított értékesítési folyamatot, miután az várhatóan nem hozott volna eredményt. A Duna Furnace Dunai Vasmű továbbra is felszámolás alatt áll, és a felszámoló a részvételi biztosítékokat visszautalja a jelentkezőknek. A cég jövője bizonytalan, szakértői feltételezések szerint a következő hónapokban a vagyon egyes részeit külön-külön értékesíthetik.

vasmű
Archív felvételen egy kohász a vasműben, a Nagyolvasztómű egyik kohóján, csapolás közben. 
Fotó: Archív / Forrás: Dunaújvárosi Hírlap

Duna Furnace: Nem lesz új ajánlattétel, visszautalják a biztosítékokat

A bírósági végzés szerint a felszámoló az értékesítési eljárás során nem bocsát ki új ajánlattételi felhívást, vagyis a cég vagyonának vagy működő egységének értékesítése leáll.
A 2025. június 16-án közzétett részvételi felhívás így érvénytelennek minősül, a folyamatot a felszámoló megszüntette.

A döntés értelmében a felszámoló — a Cégközlönyben történő közzétételt követő öt napon belül — visszautalja a részvételi biztosítékokat azoknak, akik korábban jelentkeztek az értékesítésre.

A bírósági végzést Puskásné dr. Varga Anikó bíró 2025. október 7-én írta alá.

Mi áll a döntés mögött?

A dokumentumban a felszámoló, a Capital Inkom Kft. (felszámolóbiztos: dr. Szilágyi István) azt rögzítette, hogy az értékesítés „várhatóan nem lesz eredményes”.
Ez a megfogalmazás arra utal, hogy nem érkezett érvényes vagy életképes ajánlat, illetve nem volt olyan befektető, aki a vasmű tevékenységét a felszámolás során tovább tudta volna vinni.

A döntés a 129/2023. (IV.17.) kormányrendelet alapján született, amely lehetővé teszi, hogy egy felszámolás alatt lévő, stratégiai jelentőségű cég — például ipari üzem — működő egységként legyen értékesíthető.
A Duna Furnace esetében azonban ez az eljárás eredménytelenül zárult.

Folyamatban marad a felszámolás

Fontos, hogy az értékesítési eljárás megszüntetése nem jelenti a felszámolás végét.
A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. továbbra is „felszámolás alatt” áll, vagyis a cég megszüntetése és a hitelezők kielégítése még folyamatban van.

Feltételezés:
A felszámolási gyakorlat alapján, mivel a működő egységként való értékesítés meghiúsult, valószínű, hogy a felszámoló a továbbiakban a vállalat vagyonát külön-külön, elemenként értékesíti – például az ingatlanokat, ipari berendezéseket vagy egyéb eszközöket.
Ez azonban nem szerepel a végzésben, csupán a felszámolási eljárások általános menetéből következtethető.

Mi várható a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. jövőjével kapcsolatban?

Feltételezés:

Amennyiben a vagyonrészek értékesítése megtörténik, a befolyt összegből a felszámoló kielégíti a hitelezői igényeket, majd záró felszámolási jelentést készít. Ezt követően a bíróság véglegesen törölheti a céget a cégjegyzékből, ezzel a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. jogilag is megszűnik. A folyamat hossza több hónapot is igénybe vehet, a konkrét lépések a felszámoló döntéseitől és a vagyoni helyzet feltárásától függnek.

Összegzés

  • A Fővárosi Törvényszék által közzétett döntés alapján a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárása hivatalosan megszűnt.
  • A lépés azt jelzi, hogy nincs olyan befektető, aki a cég tevékenységét átvenné, így a vasmű jövője továbbra is bizonytalan.
  • A felszámolási eljárás azonban folytatódik, és a következő hónapokban dőlhet el, mi történik a társaság megmaradt vagyonával és eszközeivel.

