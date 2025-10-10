Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

A Fővárosi Törvényszék döntése alapján a felszámoló, a Capital Inkom Kft. megszüntette a júniusban elindított értékesítési folyamatot, miután az várhatóan nem hozott volna eredményt. A Duna Furnace Dunai Vasmű továbbra is felszámolás alatt áll, és a felszámoló a részvételi biztosítékokat visszautalja a jelentkezőknek. A cég jövője bizonytalan, szakértői feltételezések szerint a következő hónapokban a vagyon egyes részeit külön-külön értékesíthetik.

Archív felvételen egy kohász a vasműben, a Nagyolvasztómű egyik kohóján, csapolás közben.

Fotó: Archív / Forrás: Dunaújvárosi Hírlap

Duna Furnace: Nem lesz új ajánlattétel, visszautalják a biztosítékokat

A bírósági végzés szerint a felszámoló az értékesítési eljárás során nem bocsát ki új ajánlattételi felhívást, vagyis a cég vagyonának vagy működő egységének értékesítése leáll.

A 2025. június 16-án közzétett részvételi felhívás így érvénytelennek minősül, a folyamatot a felszámoló megszüntette.

A döntés értelmében a felszámoló — a Cégközlönyben történő közzétételt követő öt napon belül — visszautalja a részvételi biztosítékokat azoknak, akik korábban jelentkeztek az értékesítésre.

A bírósági végzést Puskásné dr. Varga Anikó bíró 2025. október 7-én írta alá.

Mi áll a döntés mögött?

A dokumentumban a felszámoló, a Capital Inkom Kft. (felszámolóbiztos: dr. Szilágyi István) azt rögzítette, hogy az értékesítés „várhatóan nem lesz eredményes”.

Ez a megfogalmazás arra utal, hogy nem érkezett érvényes vagy életképes ajánlat, illetve nem volt olyan befektető, aki a vasmű tevékenységét a felszámolás során tovább tudta volna vinni.

A döntés a 129/2023. (IV.17.) kormányrendelet alapján született, amely lehetővé teszi, hogy egy felszámolás alatt lévő, stratégiai jelentőségű cég — például ipari üzem — működő egységként legyen értékesíthető.

A Duna Furnace esetében azonban ez az eljárás eredménytelenül zárult.

Folyamatban marad a felszámolás

Fontos, hogy az értékesítési eljárás megszüntetése nem jelenti a felszámolás végét.

A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. továbbra is „felszámolás alatt” áll, vagyis a cég megszüntetése és a hitelezők kielégítése még folyamatban van.

Feltételezés:

A felszámolási gyakorlat alapján, mivel a működő egységként való értékesítés meghiúsult, valószínű, hogy a felszámoló a továbbiakban a vállalat vagyonát külön-külön, elemenként értékesíti – például az ingatlanokat, ipari berendezéseket vagy egyéb eszközöket.

Ez azonban nem szerepel a végzésben, csupán a felszámolási eljárások általános menetéből következtethető.