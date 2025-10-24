1 órája
Vasárnap ismét kirakodóvásár lesz a városban
A szokásos bőséges választékkal, piaci hangulattal várja az érdeklődőket következő vásár Dunaújvárosban október 26-án, vasárnap a szokásos Papírgyári úti helyszínen.
A vásár Dunaújvárosban nem csupán a vásárlásról szól: közösségi találkozási pont is, ahol a környékbeliek mellett távolabbról érkező látogatók is válogathatnak a standok között, beszélgethetnek az árusokkal.
Vásár Dunaújvárosban - ezeket jó tudni
A helyszín: Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytér – könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel is. Érdemes korán érkezni, mivel a népszerű standok gyorsan fogynak, és a parkolóhely sem mindig bővelkedik. A kínálat rendkívül sokszínű: kézműves ékszerek, háztartási cikkek, friss termények, ruházat, sőt, akár egyéb különlegességek is várnak. Készülj fel egy közös délelőttre: válogass, vásárolj, kóstolj – és tapasztald meg a vásári forgatag különleges hangulatát Dunaújvárosban!
Múlt vasárnap Dunaföldváron
Mint arról a napokban beszámoltunk, a múlt vasárnap a csípős reggeli időjárás ellenére hatalmas tömeg kelt útra, hogy felkeresse a híres Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárt. erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
Elképesztő tömeg Dunaföldváron: ilyen volt az országos kirakodóvásár (képgalériával, videóval)
