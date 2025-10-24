október 24., péntek

Papírgyári út

43 perce

Vasárnap ismét kirakodóvásár lesz a városban

Címkék#Dunaújváros#vásár#árus

A szokásos bőséges választékkal, piaci hangulattal várja az érdeklődőket következő vásár Dunaújvárosban október 26-án, vasárnap a szokásos Papírgyári úti helyszínen.

Duol.hu

A vásár Dunaújvárosban nem csupán a vásárlásról szól: közösségi találkozási pont is, ahol a környékbeliek mellett távolabbról érkező látogatók is válogathatnak a standok között, beszélgethetnek az árusokkal. 

vásár Dunaújvárosban
Vásár Dunaújvárosban: vasárnap ismét, a szokott helyen
Fotó: ACs

Vásár Dunaújvárosban - ezeket jó tudni

A helyszín: Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytér – könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel is. Érdemes korán érkezni, mivel a népszerű standok gyorsan fogynak, és a parkolóhely sem mindig bővelkedik. A kínálat rendkívül sokszínű: kézműves ékszerek, háztartási cikkek, friss termények, ruházat, sőt, akár egyéb különlegességek is várnak. Készülj fel egy közös délelőttre: válogass, vásárolj, kóstolj – és tapasztald meg a vásári forgatag különleges hangulatát Dunaújvárosban!

Múlt vasárnap Dunaföldváron

Mint arról a napokban beszámoltunk, a múlt vasárnap a csípős reggeli időjárás ellenére hatalmas tömeg kelt útra, hogy felkeresse a híres Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárt. erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

