Itt és ekkor lesz idén a Vármegyenap

A rangos esemény évről évre a vármegye egyik legfontosabb ünnepe, ahol méltó módon ismerik el a közösségért, a kultúráért, a gazdaságért és a közéletért kiemelkedően dolgozó személyeket és szervezeteket. A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek az önkormányzat kitüntető címei és díjai, amelyek Fejér vármegye legnagyobb elismerései közé tartoznak.