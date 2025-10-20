Fejér
3 órája
Itt és ekkor lesz idén a Vármegyenap
Fejér Vármegye közgyűlésének elnöke bejelentette, hogy már javában zajlanak az előkészületek a 2025-ös Vármegyenapra, amelyet idén november 14-én rendeznek meg Rácalmáson, a Jankovich-kúriában.
A rangos esemény évről évre a vármegye egyik legfontosabb ünnepe, ahol méltó módon ismerik el a közösségért, a kultúráért, a gazdaságért és a közéletért kiemelkedően dolgozó személyeket és szervezeteket. A rendezvényen hagyományosan átadásra kerülnek az önkormányzat kitüntető címei és díjai, amelyek Fejér vármegye legnagyobb elismerései közé tartoznak.
