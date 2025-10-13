Váratlan tragédia árnyékolta be a dunaújvárosi örömöt!

Amikor az örömöt gyász követte Dunaújvárosban!

Ez történt a héten: Hétfőn megnyílt a Nana’s Bisztró színes programokkal. Kedden tragikus baleset történt Kisapostagnál. Szerdán írtunk az EDDA Művek és a Mobilmánia, hamarosan esedékes koncertjéről. Csütörtökön a kisapostagi baleset tragédiájáról számoltunk be részletesen. Pénteken megemlékeztünk Juhász Gáborról, a Dunagyöngye Halászcsárda korábbi konyhafőnökéről. Szombaton ismét döbbenetes balesetről számoltunk be Dunaújvárosból, ahová mentőhelikopter is érkezett. Vasárnap a mezőfalvi tetoválóművész, Klics Bence nemzetközi sikereiről írtunk. Nézzük, Dunaújváros történései, amikről érdemes tudni.

Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia a és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton. A nagy kérdés az volt, lehet-e nagy bulit csinálni vasárnap este?

10 éves lett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport - galériával

Jeles évfordulójához érkezett a Mezőfalva Német Nemzetiségi Táncegyüttes. Október 11-én megtartott nemzetiségi gálafellépésükön zsúfolásig megtelt teremben adtak műsort az elmúlt tíz év koreográfiáiból, közösségi történetükből. A rendezvényre számos olyan embert is meghívtak, akik valamilyen módon elősegítették, támogatták a csoport évtizedes munkáját, létezését.

A-HA után Jason Derulo – Horváth Tamás újra bizonyította, miért imádja az ország

Forróság, ritmus, és egy csipetnyi „só” – így lehetne jellemezni a vasárnapi adást. A Sztárban Sztár hatodik élő show-jában Horváth Tamás volt az este igazi fűszere, aki 40 pontos teljesítménnyel vette át a vezetést a mezőnyben.

Csak 1 kör a Duna-parton – közösségi séta Hrozik Edittel

Október 25-én ismét együtt mozdul Dunaújváros. A Világ Gyalogló (Hó) Nap alkalmából Hrozik Edit edző szervezésében valósul meg a „Csak 1 kör a Duna-parton – ingyenes csapatépítő séta” elnevezésű közösségi program, amely a mozgás örömét, az egészségmegőrzést és a közösségi élményt helyezi a középpontba.

