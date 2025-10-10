október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Székesfehérvár

1 órája

Választás 2026: bemutatta Fejér vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk

Címkék#Választás 2026#Mi Hazánk Mozgalom#Székesfehérvár

A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei szervezete Székesfehérváron, az Országalmánál tartott sajtótájékoztatón mutatta be a 2026-os országgyűlési választásokra induló egyéni képviselőjelöltjeit.

Duol.hu
Választás 2026: bemutatta Fejér vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bemutatón részt vett Novák Előd, a párt alelnöke is, aki hangsúlyozta: a Mi Hazánk minden vármegye és választókerület számára önálló jelöltet állít, hogy erős, helyi kötődésű képviseletet biztosítson - írta társlapunk, a feol.hu.

A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei jelöltjei:

  • Fejér 1. vk.: Végh Annamária, Székesfehérvár önkormányzati képviselője
  • Fejér 2. vk.: Schmidt Roland, móri önkormányzati képviselő, a vármegyei közgyűlés tagja
  • Fejér 3. vk.: Som Tamás, a ráckeresztúri szervezet elnöke
  • Fejér 4. vk.: Adamasky Lőrinc
  • Fejér 5. vk.: Gieber Lajos, a vármegyei elnök, a közgyűlés tagja és frakcióvezető

A teljes cikket itt olvashatják.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu