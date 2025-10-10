Választás 2026: bemutatta Fejér vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk

A bemutatón részt vett Novák Előd, a párt alelnöke is, aki hangsúlyozta: a Mi Hazánk minden vármegye és választókerület számára önálló jelöltet állít, hogy erős, helyi kötődésű képviseletet biztosítson - írta társlapunk, a feol.hu.

A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei jelöltjei:

Fejér 1. vk.: Végh Annamária, Székesfehérvár önkormányzati képviselője

Fejér 2. vk.: Schmidt Roland, móri önkormányzati képviselő, a vármegyei közgyűlés tagja

Fejér 3. vk.: Som Tamás, a ráckeresztúri szervezet elnöke

Fejér 4. vk.: Adamasky Lőrinc

Fejér 5. vk.: Gieber Lajos, a vármegyei elnök, a közgyűlés tagja és frakcióvezető

A teljes cikket itt olvashatják.