Székesfehérvár
1 órája
Választás 2026: bemutatta Fejér vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk
A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei szervezete Székesfehérváron, az Országalmánál tartott sajtótájékoztatón mutatta be a 2026-os országgyűlési választásokra induló egyéni képviselőjelöltjeit.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A bemutatón részt vett Novák Előd, a párt alelnöke is, aki hangsúlyozta: a Mi Hazánk minden vármegye és választókerület számára önálló jelöltet állít, hogy erős, helyi kötődésű képviseletet biztosítson - írta társlapunk, a feol.hu.
A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei jelöltjei:
- Fejér 1. vk.: Végh Annamária, Székesfehérvár önkormányzati képviselője
- Fejér 2. vk.: Schmidt Roland, móri önkormányzati képviselő, a vármegyei közgyűlés tagja
- Fejér 3. vk.: Som Tamás, a ráckeresztúri szervezet elnöke
- Fejér 4. vk.: Adamasky Lőrinc
- Fejér 5. vk.: Gieber Lajos, a vármegyei elnök, a közgyűlés tagja és frakcióvezető
A teljes cikket itt olvashatják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre