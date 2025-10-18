október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadgesztenye

2 órája

Mosás költségek nélkül: A megoldás ott hever az utcán!

Címkék#környezettudatos#vadgesztenye#környezetbarát#mosószer#ruha

Környezetbarát és gazdaságos megoldást kínál a ruhák tisztításához. Ez a természetes mosószer hatékonyan tisztít és enyhén fertőtlenít, miközben kíméletes a bőrhöz és megőrzi a színek élénkségét.

Duol.hu

A természet különleges mosószere, a vadgesztenye, bárhol felbukkanhat: akár vidéki sétákon, akár városi parkokban. Ez a régóta ismert háztartási praktika napjainkban ismét népszerűvé vált, különösen a környezettudatos mosást előnyben részesítők körében – írta társlapunk a teol.hu.

vadgesztenye
Vadgesztenye természetes mosószerként: környezetbarát tisztítás, kíméletes a ruhákhoz, egyszerű elkészítés és hosszú tárolhatóság.
Forrás: Canva

Vadgesztenye – a környezetbarát mosószer

A vadgesztenye termésében található saponin természetes felületaktív anyagként bontja le a szennyeződéseket és zsírokat, enyhe habzást biztosítva. Emellett antibakteriális hatású, így a tisztítás mellett enyhe fertőtlenítést is nyújt. Érzékeny bőrűeknél ritkán okozhat enyhe irritációt, ezért érdemes először egy kisebb ruhadarabon kipróbálni, vagy kesztyűt viselni a főzet készítésekor.

Így kell elkészíteni

A friss vagy szárított vadgesztenyét aprítsuk fel, majd áztassuk forró vízben 30 percig, amíg enyhén habzó, világos folyadék keletkezik. Használható mosáshoz, és hűtőben 1–2 hétig tárolható, de legjobb frissen.

Használati javaslatok a legjobb hatás eléréséhez

  • Aprítsuk fel a gesztenyéket, hogy több saponin oldódjon ki.
  • Ne forraljuk túl hosszú ideig a főzetet; elég pár perc forralás után hagyni állni.
  • Általában 4-6 közepes vadgesztenye egy liter vízhez ideális mennyiség.

Vadgesztenye mosáshoz és tartósításra

A főzetet 30–60 perc áztatás után szűrve kézi vagy gépi mosáshoz használható. Fehér ruhákhoz citromlé vagy oxigénes fehérítő, színesekhez pedig önmagában is kíméletes. Néhány csepp illóolaj természetes illatot adhat. A gesztenyéket 50–60 °C-ra előmelegített sütőben, tepsiben egyenletesen elterítve, résnyire nyitott ajtó mellett 1–2 órán át szárítsuk, időnként forgatva. Így megőrzik saponin-tartalmukat, és később bármikor használhatók természetes mosószerként.

Teljes cikk itt olvasható.

Gesztenye a konyhában

Korábban már szó esett az ősz egyik különleges kincséről. A szelídgesztenye igazi őszi finomság, amelyet otthon, akár mikrohullámú sütőben is könnyedén megsüthetünk. Illatos, meleg és ellenállhatatlan – az évszak egyik legfinomabb ajándéka.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu