Mosás költségek nélkül: A megoldás ott hever az utcán!

A természet különleges mosószere, a vadgesztenye, bárhol felbukkanhat: akár vidéki sétákon, akár városi parkokban. Ez a régóta ismert háztartási praktika napjainkban ismét népszerűvé vált, különösen a környezettudatos mosást előnyben részesítők körében – írta társlapunk a teol.hu.

Vadgesztenye természetes mosószerként: környezetbarát tisztítás, kíméletes a ruhákhoz, egyszerű elkészítés és hosszú tárolhatóság.

Forrás: Canva

Vadgesztenye – a környezetbarát mosószer

A vadgesztenye termésében található saponin természetes felületaktív anyagként bontja le a szennyeződéseket és zsírokat, enyhe habzást biztosítva. Emellett antibakteriális hatású, így a tisztítás mellett enyhe fertőtlenítést is nyújt. Érzékeny bőrűeknél ritkán okozhat enyhe irritációt, ezért érdemes először egy kisebb ruhadarabon kipróbálni, vagy kesztyűt viselni a főzet készítésekor.

Így kell elkészíteni

A friss vagy szárított vadgesztenyét aprítsuk fel, majd áztassuk forró vízben 30 percig, amíg enyhén habzó, világos folyadék keletkezik. Használható mosáshoz, és hűtőben 1–2 hétig tárolható, de legjobb frissen.

Használati javaslatok a legjobb hatás eléréséhez

Aprítsuk fel a gesztenyéket, hogy több saponin oldódjon ki.

Ne forraljuk túl hosszú ideig a főzetet; elég pár perc forralás után hagyni állni.

Általában 4-6 közepes vadgesztenye egy liter vízhez ideális mennyiség.

Vadgesztenye mosáshoz és tartósításra

A főzetet 30–60 perc áztatás után szűrve kézi vagy gépi mosáshoz használható. Fehér ruhákhoz citromlé vagy oxigénes fehérítő, színesekhez pedig önmagában is kíméletes. Néhány csepp illóolaj természetes illatot adhat. A gesztenyéket 50–60 °C-ra előmelegített sütőben, tepsiben egyenletesen elterítve, résnyire nyitott ajtó mellett 1–2 órán át szárítsuk, időnként forgatva. Így megőrzik saponin-tartalmukat, és később bármikor használhatók természetes mosószerként.

