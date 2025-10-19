Ünnepi nyitvatartás: mikor lesz látogatható a könyvtár a hosszú hétvégén?

A József Attila Könyvtár október 23-án és 24-én, csütörtökön és pénteken zárva tart az ünnepnap és a hosszú hétvége miatt.

A könyvbarátok azonban nem maradnak olvasnivaló nélkül: október 25-én, szombaton a Felnőtt- és a Gyermekkönyvtár egyaránt 13:00 és 17:00 óra között várja látogatóit.