Dunaújváros
31 perce
Ünnepi nyitvatartás: mikor lesz látogatható a könyvtár a hosszú hétvégén?
A József Attila Könyvtár október 23-án és 24-én, csütörtökön és pénteken zárva tart az ünnepnap és a hosszú hétvége miatt.
A könyvbarátok azonban nem maradnak olvasnivaló nélkül: október 25-én, szombaton a Felnőtt- és a Gyermekkönyvtár egyaránt 13:00 és 17:00 óra között várja látogatóit.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre