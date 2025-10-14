Isten hozott!
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.10.06.-2025.10.12.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Juhász Olívia
|10.10.
|3850
|53
|Juhász Hanna
|Juhász Roland
|Szabó Szelina Beáta
|10.11.
|3600
|54
|Belső Boglárka Zsófia
|Szabó Ferenc
|Tóth Hanna Bogi
|10.12.
|2900
|50
|Tóth Ibolya
|Tóth Zoltán
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
