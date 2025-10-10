Szőlőhegyi találka
38 perce
Újbor és hálaadás
Október 11-én szombaton lesz az idei Újbor ünnep és a háladás az adonyi szőlőhegyen. Az újbor első kóstolója.
A hétvégén újbort kóstolhatunk Adonyban
Fotó: Duol-archív
Az újbor ünnepe 14 órakor kezdődik a Szent Orbán kápolnánál a litániával. Ezután következnek az ünnepi beszédek, majd a Szent Orbán vándordíjat adják át. A vándordíjról tudni kell, hogy 2009-ben alapította Menyhártné dr. Zsíros Mária és dr. Menyhárt Ferenc. Minden évben az alapítók és a nagytanács közösen ítéli oda a díjat. Az ünnepségek után a Salina táncegyüttes és a Boldi Band lép fel.
