október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

44 perce

Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben – leállították a Duna Furnace eladását

Címkék#Duna Furnace#járműpark#ügy#Dunaferr

Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.

Duol.hu
Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben – leállították a Duna Furnace eladását

„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”

A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.

Tovább olvasok

Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét

A felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá – ezúttal 25 darab használt járműre lehet licitálni nyilvános, elektronikus pályázat útján. A Dunaferr járművek között személyautók, furgonok, platós teherautók és utánfutók is szerepelnek, a teljes járműpark nettó becsértéke 28,5 millió forint, a minimálár pedig ennek fele, 14,5 millió forint.

Tovább olvasok

A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval

A Dunaújvárosi Lorántffy középiskola diákjainak az erasmusos csoportja már haza érkezett. Az elmúlt két hetet Mallorcán töltötték. Ott tanultak, dolgoztak azaz tapasztalatot és tudást szereztek. Igazolásai annak, hogy az Erasmus+ program új dimenziókat nyitott meg a szakképzésben.

Tovább olvasok

Az év első Halloween buliját rendezték meg a szomszédban (képgalériával, videóval)

Halloweeni csoda történt Előszálláson az Iskola parkban október 12-én vasárnap délután! Hogy voltak-e rémisztő figurák? Lehet, hogy az éjszakai sötétség alatt a hajunk az égnek állt volna némelyiktől, de a ragyogó napfényben, a kellemes időben, a gyönyörű környezetben a szemünk sem rebbent tőlük!

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu