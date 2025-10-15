Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben – leállították a Duna Furnace eladását

„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”

A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.

Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét

A felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá – ezúttal 25 darab használt járműre lehet licitálni nyilvános, elektronikus pályázat útján. A Dunaferr járművek között személyautók, furgonok, platós teherautók és utánfutók is szerepelnek, a teljes járműpark nettó becsértéke 28,5 millió forint, a minimálár pedig ennek fele, 14,5 millió forint.

A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval

A Dunaújvárosi Lorántffy középiskola diákjainak az erasmusos csoportja már haza érkezett. Az elmúlt két hetet Mallorcán töltötték. Ott tanultak, dolgoztak azaz tapasztalatot és tudást szereztek. Igazolásai annak, hogy az Erasmus+ program új dimenziókat nyitott meg a szakképzésben.

Az év első Halloween buliját rendezték meg a szomszédban (képgalériával, videóval)

Halloweeni csoda történt Előszálláson az Iskola parkban október 12-én vasárnap délután! Hogy voltak-e rémisztő figurák? Lehet, hogy az éjszakai sötétség alatt a hajunk az égnek állt volna némelyiktől, de a ragyogó napfényben, a kellemes időben, a gyönyörű környezetben a szemünk sem rebbent tőlük!

