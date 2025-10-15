44 perce
Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben – leállították a Duna Furnace eladását
Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.
„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”
A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.
Újra árverezik a Dunaferr 25 használt járművét
A felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá – ezúttal 25 darab használt járműre lehet licitálni nyilvános, elektronikus pályázat útján. A Dunaferr járművek között személyautók, furgonok, platós teherautók és utánfutók is szerepelnek, a teljes járműpark nettó becsértéke 28,5 millió forint, a minimálár pedig ennek fele, 14,5 millió forint.
A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval
A Dunaújvárosi Lorántffy középiskola diákjainak az erasmusos csoportja már haza érkezett. Az elmúlt két hetet Mallorcán töltötték. Ott tanultak, dolgoztak azaz tapasztalatot és tudást szereztek. Igazolásai annak, hogy az Erasmus+ program új dimenziókat nyitott meg a szakképzésben.
Az év első Halloween buliját rendezték meg a szomszédban (képgalériával, videóval)
Halloweeni csoda történt Előszálláson az Iskola parkban október 12-én vasárnap délután! Hogy voltak-e rémisztő figurák? Lehet, hogy az éjszakai sötétség alatt a hajunk az égnek állt volna némelyiktől, de a ragyogó napfényben, a kellemes időben, a gyönyörű környezetben a szemünk sem rebbent tőlük!