51 perce
Új szórakozóhely nyílik Dunaújvárosban
Bővül a kikapcsolódási lehetőségek tárháza Dunaújvárosban. Új szórakozóhely nyitja meg kapuit, ahol élőzenés fellépések is lesznek.
Nemcsak egy napokban nagy sikerrel megnyílt vendéglátóhellyel gazdagodik Dunaújváros, hanem új szórakozóhely is megnyitja kapuit október 23-án csütörtökön 21 órakor a Piac téren Illúzió bár néven (a régi Kontiki helyén). Sőt, a közösségi oldalukról kiderül, már nulladik napot is tartanak, ennek során szerdán egy labdarúgó Bajnokok Ligája meccsnézésre várják 19 órától az érdeklődőket.
Az új szórakozóhely kiváló időtöltést ígér
S, hogy mit lehet tudni az új helyről? Mint írják Dunaújváros történetének eddigi legexkluzívabb szórakozóhelye, ahol garantáltan a minőségi időtöltésé a főszerep. A bár trópusi és art deco hangulatában elfogyasztott italok után garantáltan kiváló időtöltést nyújt a fényekkel, füsttel és mozgó animációval színesített tánctér, ahol hétről-hétre a legjobb dj-k és élő fellépők gondoskodnak majd a felhőtlen kikapcsolódásról. Mint írtuk, az első zenés est csütörtökön lesz, konga partyval és dj-vel, pénteken pedig már élőzenés est következik Szűcs Tomival.
Nem győzi a vásárlók rohamát a napokban nyílt étterem
A napokban írtuk meg, hogy fantasztikus sikere van az új bisztrónak Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát. Fantasztikus sikere van az étteremnek, Úgy is mondhatjuk brutális – mondta lapunknak az első hét utáni tapasztalatokról Mikus Edvárd. Nem győzik az igényeket kielégíteni! Tehát többszöröse az eleinte reméltnek.