Új szórakozóhely nyílik Dunaújvárosban

Nemcsak egy napokban nagy sikerrel megnyílt vendéglátóhellyel gazdagodik Dunaújváros, hanem új szórakozóhely is megnyitja kapuit október 23-án csütörtökön 21 órakor a Piac téren Illúzió bár néven (a régi Kontiki helyén). Sőt, a közösségi oldalukról kiderül, már nulladik napot is tartanak, ennek során szerdán egy labdarúgó Bajnokok Ligája meccsnézésre várják 19 órától az érdeklődőket.

Elegáns környezetet alakítottak ki az új szórakozóhelyen

Forrás: Illuzió bár

Az új szórakozóhely kiváló időtöltést ígér

S, hogy mit lehet tudni az új helyről? Mint írják Dunaújváros történetének eddigi legexkluzívabb szórakozóhelye, ahol garantáltan a minőségi időtöltésé a főszerep. A bár trópusi és art deco hangulatában elfogyasztott italok után garantáltan kiváló időtöltést nyújt a fényekkel, füsttel és mozgó animációval színesített tánctér, ahol hétről-hétre a legjobb dj-k és élő fellépők gondoskodnak majd a felhőtlen kikapcsolódásról. Mint írtuk, az első zenés est csütörtökön lesz, konga partyval és dj-vel, pénteken pedig már élőzenés est következik Szűcs Tomival.

Nem győzi a vásárlók rohamát a napokban nyílt étterem

A napokban írtuk meg, hogy fantasztikus sikere van az új bisztrónak Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát. Fantasztikus sikere van az étteremnek, Úgy is mondhatjuk brutális – mondta lapunknak az első hét utáni tapasztalatokról Mikus Edvárd. Nem győzik az igényeket kielégíteni! Tehát többszöröse az eleinte reméltnek.