Új szakaszba lépett a Dunarolling felszámolása

dunaújvárosi egyetem#dunaferr

Duol.hu
Új szakaszba lépett a Dunarolling felszámolása

Új felszámoló irányítja a Dunarolling eljárását

A Dunaferr-csoport körüli gazdasági és iparpolitikai ügyek megoldása továbbra is kiemelt kormányzati figyelmet élvez. Új szakaszába lépett a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása, hiszen a Dunarolling új felszámolót kapott.

Itt a dunaújvárosi halottak napi kisokos: temető-nyitvatartástól a lezárásokig

A gyász soha el nem múló fájdalma ezekben a hetekben, napokban még erősebb lesz, hiszen közeleg mindenszentek és halottak napja. A dunaújvárosi temető parcelláiban is fellobbanak majd a gyász lángjai, az emlékezés mellett azonban szabályokat is be kell tartani. Ezeket gyűjtöttük össze.

A mindenszentek és a halottak napja jegyében a piacon (videóval, képgalériával)

Szombaton mindenszentek, vasárnap halottak napja. Ennek jegyében látogattunk ki ma reggel a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra. Koszorúkból, mécsesekből nem volt hiány.

Kulturális és szakmai élményekkel tértek haza a Bánki Donát Technikum tanulói

A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum tíz diákja október derekán a szerbiai Adán járt a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében, a Dunaújvárosi Egyetem támogatásával.

