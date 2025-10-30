1 órája
Új szakaszba lépett a Dunarolling felszámolása
Új felszámoló irányítja a Dunarolling eljárását
A Dunaferr-csoport körüli gazdasági és iparpolitikai ügyek megoldása továbbra is kiemelt kormányzati figyelmet élvez. Új szakaszába lépett a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása, hiszen a Dunarolling új felszámolót kapott.
Itt a dunaújvárosi halottak napi kisokos: temető-nyitvatartástól a lezárásokig
A gyász soha el nem múló fájdalma ezekben a hetekben, napokban még erősebb lesz, hiszen közeleg mindenszentek és halottak napja. A dunaújvárosi temető parcelláiban is fellobbanak majd a gyász lángjai, az emlékezés mellett azonban szabályokat is be kell tartani. Ezeket gyűjtöttük össze.
A mindenszentek és a halottak napja jegyében a piacon (videóval, képgalériával)
Szombaton mindenszentek, vasárnap halottak napja. Ennek jegyében látogattunk ki ma reggel a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra. Koszorúkból, mécsesekből nem volt hiány.
Kulturális és szakmai élményekkel tértek haza a Bánki Donát Technikum tanulói
A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum tíz diákja október derekán a szerbiai Adán járt a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében, a Dunaújvárosi Egyetem támogatásával.
