október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Új fejezet egy kifosztott idős férfi történetében

Címkék#Fővárosi Törvényszék#történet#KMI#Duna Furnace#Tamás József

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu
Új fejezet egy kifosztott idős férfi történetében

Tamás József az új otthona bérleti szerződését írja alá

Fotó: Facebook/Nikolett Ézsi

Öregező csaló juttatta hajléktalan szállóra Józsi bácsit, aranyszívű dunaújvárosiak segítettek neki

Emlékeznek Tamás József történetére? A 83 éves bácsi, aki az öregező csaló áldozataként került a hajléktalan szállóra. A tragédiáját megírtuk, ám a történetének nem lett vége... Most számolunk be arról, hogyan is folytatódott az idős és kifosztott ember története.

Tovább olvasok

Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

Tovább olvasok

Amikor friss Nobel-díjas írónk fizetett azért, hogy a dunaújvárosi KMI-ben lehet

Magyar író nyerte el a világ legnagyobb irodalmi elismerését, az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László korábban többször is megfordult Dunaújvárosban, akinek ezen látogatásait idéztük fel.

Tovább olvasok

Álomszerű mesevilág olajfestményeken – színesek és ötletesek (galériával)

A tárlaton bemutatkozó művész, ahogy bemutatkozásában is elmondta, nem a szavak embere, inkább képekbe önti gondolatait. A baracsi kiállítás is a festésről, az általa megszerezhető önkifejezésről szól.

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu