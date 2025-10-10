51 perce
Új fejezet egy kifosztott idős férfi történetében
Tamás József az új otthona bérleti szerződését írja alá
Fotó: Facebook/Nikolett Ézsi
Öregező csaló juttatta hajléktalan szállóra Józsi bácsit, aranyszívű dunaújvárosiak segítettek neki
Emlékeznek Tamás József történetére? A 83 éves bácsi, aki az öregező csaló áldozataként került a hajléktalan szállóra. A tragédiáját megírtuk, ám a történetének nem lett vége... Most számolunk be arról, hogyan is folytatódott az idős és kifosztott ember története.
Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását
A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.
Amikor friss Nobel-díjas írónk fizetett azért, hogy a dunaújvárosi KMI-ben lehet
Magyar író nyerte el a világ legnagyobb irodalmi elismerését, az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László korábban többször is megfordult Dunaújvárosban, akinek ezen látogatásait idéztük fel.
Álomszerű mesevilág olajfestményeken – színesek és ötletesek (galériával)
A tárlaton bemutatkozó művész, ahogy bemutatkozásában is elmondta, nem a szavak embere, inkább képekbe önti gondolatait. A baracsi kiállítás is a festésről, az általa megszerezhető önkifejezésről szól.