Új fejezet egy kifosztott idős férfi történetében

Öregező csaló juttatta hajléktalan szállóra Józsi bácsit, aranyszívű dunaújvárosiak segítettek neki

Emlékeznek Tamás József történetére? A 83 éves bácsi, aki az öregező csaló áldozataként került a hajléktalan szállóra. A tragédiáját megírtuk, ám a történetének nem lett vége... Most számolunk be arról, hogyan is folytatódott az idős és kifosztott ember története.

Tovább olvasok

Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

Tovább olvasok

Amikor friss Nobel-díjas írónk fizetett azért, hogy a dunaújvárosi KMI-ben lehet

Magyar író nyerte el a világ legnagyobb irodalmi elismerését, az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László korábban többször is megfordult Dunaújvárosban, akinek ezen látogatásait idéztük fel.

Tovább olvasok

Álomszerű mesevilág olajfestményeken – színesek és ötletesek (galériával)

A tárlaton bemutatkozó művész, ahogy bemutatkozásában is elmondta, nem a szavak embere, inkább képekbe önti gondolatait. A baracsi kiállítás is a festésről, az általa megszerezhető önkifejezésről szól.

Tovább olvasok