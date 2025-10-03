Új étterem nyílik Dunaújvárosban, mutatjuk hol

A Facebookot böngészve találtunk rá az eseményre, miszerint vasárnap egy családi nap keretében Dunaújvárosban megnyílik a Nana's Bistro a Semmelweis utcában, a volt diáktanya mögött. Október 5-én nem csak az új étterem és annak ételkínálata mutatkozik be a vendégeknek, hanem ingyenes programokkal is várják a gyerekeket 10 és 16 óra között. Lesz ugrálóvár, henna, arcfestés, 15 órakor pedig a MistyChristy akusztik koncertje következik.

Az új étterem vasárnap mutatkozik be

Fotó: Nana's Bistro Facebook

Egy új vendéglátóegység megnyitása azért örömteli, mert az utóbbi időszakban több étterem, pizzéria is lehúzta a rolót. Nyáron éppen a nagy múltú Corso étterem bezárásáról írtunk – a csapat később új helyen, az élményfürdőben folytatta tovább – de korábban készítettünk arról is összeállításokat, mely legendás kocsmák, bárok, műintézmények zártak be a korábbi években, évtizedekben.