1 órája
Új élethelyzet, új feladatok – a kórház segít felkészülni az otthonápolásra
Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.
Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek
Az otthon biztonságot jelent. Egy stroke, egy baleset, vagy egy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Nem mindegy, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak ezzel az új helyzettel megbírkózni. Az otthonápolás tudnivalóiba vezet be a Szent Pantaleon Kórház új ingyenes tanfolyama.
Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával
Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.
A világ legjobbja lett a dunaújvárosi klubelnök – videóval
A veterán birkózó világbajnokságon fantasztikusan szerepelt Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke. A klubvezető tizennyolc év után ismét a világ legjobbja lett. Rajta kívül még hatan képviselték a dunaújvárosi színeket.
Nem érdemes még maradék ételek után kutatni
Fantasztikus sikere van az új helynek Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát.