október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Új élethelyzet, új feladatok – a kórház segít felkészülni az otthonápolásra

Címkék#kórház#Mátyás Gábor#dunaújvárosi#hagyomány#DKSE

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu
Új élethelyzet, új feladatok – a kórház segít felkészülni az otthonápolásra

Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek

Az otthon biztonságot jelent. Egy stroke, egy baleset, vagy egy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Nem mindegy, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak ezzel az új helyzettel megbírkózni. Az otthonápolás tudnivalóiba vezet be a Szent Pantaleon Kórház új ingyenes tanfolyama.

Tovább olvasok

Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával

Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.

Tovább olvasok

A világ legjobbja lett a dunaújvárosi klubelnök – videóval

A veterán birkózó világbajnokságon fantasztikusan szerepelt Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke. A klubvezető tizennyolc év után ismét a világ legjobbja lett. Rajta kívül még hatan képviselték a dunaújvárosi színeket.

Tovább olvasok

Nem érdemes még maradék ételek után kutatni

Fantasztikus sikere van az új helynek Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát.

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu