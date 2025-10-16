Új élethelyzet, új feladatok – a kórház segít felkészülni az otthonápolásra

Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek

Az otthon biztonságot jelent. Egy stroke, egy baleset, vagy egy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Nem mindegy, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak ezzel az új helyzettel megbírkózni. Az otthonápolás tudnivalóiba vezet be a Szent Pantaleon Kórház új ingyenes tanfolyama.

Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával

Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.

A világ legjobbja lett a dunaújvárosi klubelnök – videóval

A veterán birkózó világbajnokságon fantasztikusan szerepelt Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke. A klubvezető tizennyolc év után ismét a világ legjobbja lett. Rajta kívül még hatan képviselték a dunaújvárosi színeket.

Nem érdemes még maradék ételek után kutatni

Fantasztikus sikere van az új helynek Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát.

