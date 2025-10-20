október 20., hétfő

Biztonság

2 órája

Nagyobb biztonságban a pusztaszabolcsiak az új tűzoltóautó érkezésével

Címkék#Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület#tűzoltóautó#Pusztaszabolcs

Korszerűbb és fiatalabb tűzoltóautóval menthetnek életet és értéket a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

Horváth László

Örvendetes hírről olvashattunk Tüke László Pusztaszabolcs polgármesterének közösségi bejegyzésben. A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület régi és már nehezen karbantartható járművét lecserélhetik egy korszerűbb, megbízhatóbb tűzoltóautóra. A csere anyagi részéhez komoly felajánlást tett Pusztaszabolcs Város Önkormányzata.

tűzoltóautó
Korszerűbb és fiatalabb tűzoltóautó szolgálja a biztonságot az önkéntes tűzoltóknál Pusztaszabolcson
Fotó: Pusztaszabolcs közösségi oldal

Megelőlegezték a tűzoltóautó árát!

– Tegnap rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött az önkormányzat arról, hogy a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére megelőlegezi egy használt – de a jelenlegieknél fiatalabb és komplexebb – tűzoltóautó vásárlását. A Mercedes típusú gépjármű a magyar hivatásos állománynál is rendszeresített. A tűzoltóautó veszélyhelyzet esetén képes 6 fő önkéntes szállítására, továbbá 2,5 m3 -es vízszállító kapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a jelenleg Pusztaszabolcson használatban lévő két autó mindkét funkcióját egyesíti. Ez jelentős mértékben fogja növelni a szabolcsiak biztonságát. A két régebbi autót az önkormányzat felértékelés után eladásra fogja kínálni.

 Pusztaszabolcs lakói mindig számíthatnak rájuk, ezért döntöttünk úgy, hogy segítjük ezt a gépjármű cserét.

A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint 100 éves múlttal rendelkezik. Elérhetőek Pusztaszabolcson minden veszélyhelyzet esetén, kiegészítik a hivatásos egységet, de a város határain túl is öregbítették már hírnevüket. Ezen kívül segítik a városi és céges rendezvényeket, és közterületeink gondozását, karbantartását. A szabolcsiakért dolgozunk! – olvashattuk Tüke László Pusztaszabolcs polgármesterének bejegyzésében.

tűzoltóautó
Mindennek lesz helye modernebb tűzoltóautóban
Foto: Pusztaszabolcs közösségi oldal

A hírrel kapcsolatban megkerestük Varga Csabát, a Pusztaszabolcs ÖTE elnökét, aki készséggel és örömmel válaszolt kérdéseinkre.

- Óriási segítséget és fejlődést jelent egyesületünk számára a fiatalabb korosztályt képviselő, 4 millió forintért megvásárolható jármű. A régiekben már mindig elromlott valami, ami nem csoda hiszen 1976 és 1978-as kiadású gépjárművek. 

A kollégák is hatalmas örömmel fogadták a jó hírt, hiszen a vonulást nagyon bonyolulttá tette az elöregedő járműpark. 

Tehát sokkal hatékonyabb a beavatkozásunk, mert csak egy autóval kell mennünk, amiben hatan is elférünk. Eddig két kocsival kellett vonulnunk, mert csak három fő fért el egy autóban. A felszerelésünk is bőven elfér, így mindenféle rendkívüli vagy katasztrófahelyzetben számíthatnak ránk. Természetesen ezután is szívesen részt veszünk a civil szervezetek, intézmények, céges rendezvények eseményein, ahogy Pusztaszabolcs egyéb társadalmi megmozdulásain is – hallottuk a rövid beszámolóban a pusztaszabolcsi tűzoltók elnökétől.

Mit is lehetne így a végén zárszónak mondani? Szerencsés szolgálatot és kevés beavatkozást kívánunk!

 

