TikTok-konyhamágia – dunaújvárosi tűzoltók a vasi ízek nyomában

Újabb főzős kalanddal jelentkeztek a dunaújvárosi tűzoltók. A TikTok-on futó tűzoltó kihívás sorozatukban most Vas vármegye ízeit hozták el a laktanyába. A menü ezúttal a legendás vasi borzas volt – és ahogy az lenni szokott, a jókedv most is garantált volt a tűzhely mellett.

A tűzoltó kihívás legújabb epizódjában Vas vármegye borzasát készítették el

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Tűzoltó kihívás – Vasi ízek a laktanyában

A videóban láthatjuk, ahogy a tűzoltók komoly profizmussal és humorral készítik a ropogós, szaftos fogást, majd a végén közösen ülnek asztalhoz, hiszen a csapatmunka a konyhában is legalább olyan fontos, mint egy bevetésen.

A nézők most is odavannak értük: a kommentek között rengetegen gratulálnak, „jó étvágyat” és „eseménymentes szolgálatot” kívánnak. Volt, aki felajánlotta, hogy elmegy hozzájuk mosogatni, más pedig arról érdeklődött, vajon mi lesz a maradékkal – hazaviszik, vagy a laktanyában fogy el az utolsó falatig? Akadt olyan rajongó is, aki komolyan vette a dolgot, és egyenesen önkéntesnek jelentkezett a tűzoltókhoz – csak hogy részt vehessen a következő főzőkalandban.

A vasi borzas videó hatalmas sikert aratott, és már most sokan találgatják, melyik vármegye ízei kerülnek legközelebb a tűzoltók tányérjában. A tűzoltók eddig sem tétlenkedtek, palócleves, dödölle, kakaspörkölt, pacal, pásztortarhonya – a tűzoltók eddigi menüsora igazi országjárás lett a fazékban. Egy biztos: a tűzoltók nemcsak a lángokat, hanem a fazekat is remekül kezelik. Ha így haladnak, lassan Michelin-csillagot is kaphat a dunaújvárosi laktanya! Mi pedig alig várjuk, milyen finomság kerül legközelebb az asztalra.