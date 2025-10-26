Forró hangulat, még forróbb slambuc – újabb TikTok-siker a dunaújvárosi tűzoltóktól

A dunaújvárosi tűzoltók ismét fakanalat ragadtak a laktanyában. A tűzoltó kihívás újabb állomásán ezúttal Hajdú-Bihar vármegye ízeit idézték meg – egy jó nagy adag, illatos slambuccal. Lássuk, a tűzoltók gasztro kihívása hogyan nézett ki!

A tűzoltó kihívás legújabb epizódjában most a hajdúsági slambucot készítették el, méghozzá hatalmas jókedvvel.

Forrás: TikTok

Tűzoltó kihívás: most a slambuc lobbantotta lángra a közönséget

A friss videóban most is minden benne van, amit a követők már annyira szeretnek: jókedv, csapatmunka, finom étel és természetesen mulatós zene, ami aláfestésként szinte már a sorozat védjegyévé vált. Ezúttal nemcsak a fazék mellett forrt a hangulat – a képsorokból kiderül, hogy általános iskolás csoportok is jártak a laktanyában, akik testközelből láthatták, milyen egy tűzoltó napja.

A slambuc igazi alföldi klasszikus, így nem véletlen, hogy a tűzoltók is alaposan belevetették magukat a gasztrokalandba. A videó hatalmas sikernek örvend a TikTokon: özönlenek a gratuláló, mosolygós kommentek. Sokan jó étvágyat kívánnak, mások már a következő nyílt napot tervezgetik, sőt akadt, aki tréfásan megjegyezte: legközelebb szívesen táncolna is a tűzoltókkal!

A sorozat korábbi részeiben a lánglovagok már több vármegye specialitását is elkészítették – vasi borzast, palóclevest, dödöllét, kakaspörköltet, pacalt és pásztortarhonyát –, és minden alkalommal bebizonyították, hogy a konyhában is legalább olyan profik, mint a szolgálatban.

A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

Vajon melyik vármegye következik?

Ez a kezdeményezés nemcsak szórakoztató, hanem szívet melengető is: közösséget épít, jókedvet hoz, és megmutatja, hogy a tűzoltók nemcsak a lángokat, hanem a fakanalat is mesterien kezelik.

Már most kíváncsian várjuk, melyik vármegye ízeit főzik meg legközelebb!