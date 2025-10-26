október 26., vasárnap

Egy videó, amitől garantáltan megéhezünk

3 órája

Forró hangulat, még forróbb slambuc – újabb TikTok-siker a dunaújvárosi tűzoltóktól

Címkék#vármegye#laktanyában#slambuc#lánglovag#tűzoltó

Újabb finomsággal rukkoltak elő a dunaújvárosi tűzoltók, akik ismét megmutatták, hogy nemcsak a lángokat, hanem a konyhát is remekül uralják. A tűzoltó kihívás legújabb részében ezúttal Hajdú-Bihar vármegye egyik klasszikusa, a slambuc került terítékre. A hangulat most sem maradt el – főzés, nevetés, mulatós dallamok és persze rengeteg gratuláció a követőktől.

Varga Zsófia

A dunaújvárosi tűzoltók ismét fakanalat ragadtak a laktanyában. A tűzoltó kihívás újabb állomásán ezúttal Hajdú-Bihar vármegye ízeit idézték meg – egy jó nagy adag, illatos slambuccal. Lássuk, a tűzoltók gasztro kihívása hogyan nézett ki!

tűzoltó kihívás
A tűzoltó kihívás legújabb epizódjában most a hajdúsági slambucot készítették el, méghozzá hatalmas jókedvvel.
Forrás: TikTok

Tűzoltó kihívás: most a slambuc lobbantotta lángra a közönséget

A friss videóban most is minden benne van, amit a követők már annyira szeretnek: jókedv, csapatmunka, finom étel és természetesen mulatós zene, ami aláfestésként szinte már a sorozat védjegyévé vált. Ezúttal nemcsak a fazék mellett forrt a hangulat – a képsorokból kiderül, hogy általános iskolás csoportok is jártak a laktanyában, akik testközelből láthatták, milyen egy tűzoltó napja.

A slambuc igazi alföldi klasszikus, így nem véletlen, hogy a tűzoltók is alaposan belevetették magukat a gasztrokalandba. A videó hatalmas sikernek örvend a TikTokon: özönlenek a gratuláló, mosolygós kommentek. Sokan jó étvágyat kívánnak, mások már a következő nyílt napot tervezgetik, sőt akadt, aki tréfásan megjegyezte: legközelebb szívesen táncolna is a tűzoltókkal!

@kubukubu01 Mai nap slambucot főztünk ebédre kicsit másképp sikerült mert Álltalanos iskolás osztályok voltak nálunk látogatóban úgyhogy rájuk kellett #fireman #tiktok#viral#fyp#foruyou ♬ eredeti hang - Csaba 609

A sorozat korábbi részeiben a lánglovagok már több vármegye specialitását is elkészítették – vasi borzast, palóclevest, dödöllét, kakaspörköltet, pacalt és pásztortarhonyát –, és minden alkalommal bebizonyították, hogy a konyhában is legalább olyan profik, mint a szolgálatban.

Vajon melyik vármegye következik? 

Ez a kezdeményezés nemcsak szórakoztató, hanem szívet melengető is: közösséget épít, jókedvet hoz, és megmutatja, hogy a tűzoltók nemcsak a lángokat, hanem a fakanalat is mesterien kezelik.
Már most kíváncsian várjuk, melyik vármegye ízeit főzik meg legközelebb!

 

