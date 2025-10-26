1 órája
Mindenki érintett: komoly változást jelentett be a Nébih
Az elmúlt napok csapadékos időjárása lehetővé tette a Nébih és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számára, hogy fontos döntést hozzon: szombattól az ország minden megyéjében megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
A legutóbb még érvényben lévő korlátozásokat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is feloldották, így szombattól már egyetlen vármegyében sincs tűzgyújtási tilalom – írta társlapunk a feol.hu.
Véget ért a tűzgyújtási tilalom
A nyár során több térségben, köztük Fejér vármegyében is hosszan érvényben volt a tilalom, de a csapadékos időjárás hatására az elmúlt hetekben fokozatosan megszűntek a korlátozások. A szabadtéri tűzgyújtásnál továbbra is fontos a körültekintés és a tűzvédelmi szabályok betartása.
Nyári tűzesetek Dunaújváros környékén
A nyári időszakban Dunaújváros térségében több szabadtéri tűzeset is történt, például Kisapostag környékén az M8-as híd közelében egy hektáron égett az avar és a tarló. Hantos külterületén fanyesedék kapott lángra, majd ötszáz négyzetméteren átterjedt a növényzetre. A tűzesetek zöme emberi gondatlansággal hozható összefüggésbe. A tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos a tűzgyújtási szabályok betartása.
Percek alatt fellobbant – így tombolt a tűz Kisapostag környékén
