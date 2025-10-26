Mindenki érintett: komoly változást jelentett be a Nébih

A legutóbb még érvényben lévő korlátozásokat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is feloldották, így szombattól már egyetlen vármegyében sincs tűzgyújtási tilalom – írta társlapunk a feol.hu.

Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Magyarországon. Mostantól minden megyében szabad a tűzrakás, de továbbra is fontos az óvatosság.

Forrás: Canva

Véget ért a tűzgyújtási tilalom

A nyár során több térségben, köztük Fejér vármegyében is hosszan érvényben volt a tilalom, de a csapadékos időjárás hatására az elmúlt hetekben fokozatosan megszűntek a korlátozások. A szabadtéri tűzgyújtásnál továbbra is fontos a körültekintés és a tűzvédelmi szabályok betartása.

Teljes cikk itt olvasható.

Nyári tűzesetek Dunaújváros környékén

A nyári időszakban Dunaújváros térségében több szabadtéri tűzeset is történt, például Kisapostag környékén az M8-as híd közelében egy hektáron égett az avar és a tarló. Hantos külterületén fanyesedék kapott lángra, majd ötszáz négyzetméteren átterjedt a növényzetre. A tűzesetek zöme emberi gondatlansággal hozható összefüggésbe. A tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos a tűzgyújtási szabályok betartása.