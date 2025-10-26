október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarország

3 órája

Mindenki érintett: komoly változást jelentett be a Nébih

Címkék#tűzeset#Kisapostag#fejér vármegye#NÉBIH#kataszrófavédelem#tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt napok csapadékos időjárása lehetővé tette a Nébih és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számára, hogy fontos döntést hozzon: szombattól az ország minden megyéjében megszűnt a tűzgyújtási tilalom.

Duol.hu

A legutóbb még érvényben lévő korlátozásokat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is feloldották, így szombattól már egyetlen vármegyében sincs tűzgyújtási tilalom – írta társlapunk a feol.hu.

tűzgyújtási tilalom
Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Magyarországon. Mostantól minden megyében szabad a tűzrakás, de továbbra is fontos az óvatosság.
Forrás: Canva

Véget ért a tűzgyújtási tilalom

A nyár során több térségben, köztük Fejér vármegyében is hosszan érvényben volt a tilalom, de a csapadékos időjárás hatására az elmúlt hetekben fokozatosan megszűntek a korlátozások. A szabadtéri tűzgyújtásnál továbbra is fontos a körültekintés és a tűzvédelmi szabályok betartása.

Teljes cikk itt olvasható.

Nyári tűzesetek Dunaújváros környékén

A nyári időszakban Dunaújváros térségében több szabadtéri tűzeset is történt, például Kisapostag környékén az M8-as híd közelében egy hektáron égett az avar és a tarló. Hantos külterületén fanyesedék kapott lángra, majd ötszáz négyzetméteren átterjedt a növényzetre. A tűzesetek zöme emberi gondatlansággal hozható összefüggésbe. A tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos a tűzgyújtási szabályok betartása.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu