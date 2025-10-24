október 24., péntek

Katasztrófavédelem

1 órája

Idős férfi életét vesztette a ráckevei tűzben!

Címkék#tűzeset#Ráckeve#halál#gázpalack#tűzoltók

Ráckevén egy idős férfi életét vesztette, miután csütörtök délután kigyulladt egy melléképület a Dombos utcában.

Duol.hu

A tűzeset egy nyolc négyzetméteres faházikóban keletkezett, amelyet a szomszédok egy kerti locsolótömlő segítségével eloltottak, sőt egy gázpalackot is kimentettek az épületből. A gyors intézkedésüknek köszönhetően a tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk. A lángok keletkezésének pontos okát a tűzvizsgálat fogja megállapítani.

tűzeset
Idős férfi vesztette életét a tűzesetben Ráckevén. A szomszédok oltották el a lángokat, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.
Forrás: Canva

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Tűzeset Százhalombattán

Nemrég számoltunk be arról, hogy robbanás rázta meg Százhalombattát, amelyet tűz követett a Mol Dunai Finomítójának egyik üzemegységében. A katasztrófavédelem és a vállalat saját tűzoltósága gyorsan a helyszínre érkezett, a lángokat sikerült megfékeni. A beavatkozásban összesen tizenhét egység, vízágyúk és habszita is részt vett.

