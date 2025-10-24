1 órája
Idős férfi életét vesztette a ráckevei tűzben!
Ráckevén egy idős férfi életét vesztette, miután csütörtök délután kigyulladt egy melléképület a Dombos utcában.
A tűzeset egy nyolc négyzetméteres faházikóban keletkezett, amelyet a szomszédok egy kerti locsolótömlő segítségével eloltottak, sőt egy gázpalackot is kimentettek az épületből. A gyors intézkedésüknek köszönhetően a tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk. A lángok keletkezésének pontos okát a tűzvizsgálat fogja megállapítani.
Forrás: katasztrofavedelem.hu
Tűzeset Százhalombattán
Nemrég számoltunk be arról, hogy robbanás rázta meg Százhalombattát, amelyet tűz követett a Mol Dunai Finomítójának egyik üzemegységében. A katasztrófavédelem és a vállalat saját tűzoltósága gyorsan a helyszínre érkezett, a lángokat sikerült megfékeni. A beavatkozásban összesen tizenhét egység, vízágyúk és habszita is részt vett.
