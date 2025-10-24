Idős férfi életét vesztette a ráckevei tűzben!

A tűzeset egy nyolc négyzetméteres faházikóban keletkezett, amelyet a szomszédok egy kerti locsolótömlő segítségével eloltottak, sőt egy gázpalackot is kimentettek az épületből. A gyors intézkedésüknek köszönhetően a tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk. A lángok keletkezésének pontos okát a tűzvizsgálat fogja megállapítani.

